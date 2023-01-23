『デュオ D.U.O. ザ クレンジングバーム ホワイト 90g 3個セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 38分に出品され03月07日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デュオ D.U.O. ザ クレンジングバーム ホワイト 90g 3個セット



【商品説明】

・エイジングケア

・シミのケア

・ダブル洗顔不要

・ハリ

・汚れの除去

・肌のキメを整える

・肌を明るくする

・角質ケア



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。