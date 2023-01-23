『西川 (Nishikawa) ボックスシーツ ダブル ~ クイーン のびのび 抗菌防臭 アイロン要らず 速乾 ふわすべ wrap ブルー P【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 05時 10分に出品され03月18日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
西川 (Nishikawa) ボックスシーツ ダブル ~ クイーン のびのび 抗菌防臭 アイロン要らず 速乾 ふわすべ wrap ブルー P
【商品説明】
・サイズ:(D~Q)130~160×180~210cm用
・本体重量:0.7kg
・生産国:中国
・組成:ポリエステル80%ポリウレタン20%
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8373円
853 入札履歴
終了
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