『スタイレッジ トートバッグ 23L ピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 55分に出品され03月29日 02時 55分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「styledge(スタイレッジ)」より引用"



【商品名】

スタイレッジ トートバッグ 23L ピンク



【商品説明】

・タテ40cmxヨコ44cmxマチ14cm

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・収納可能サイズ: A3サイズ収納可能

・持ち手の全長:60cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: PVC

・重量:550g



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 42.40 cm

奥行 : 56.20 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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23L

ピンク