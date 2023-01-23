『Masa Kawa 雅革 極薄 ボディバッグ メンズ 革 ワンショルダーバッグ レザー 子牛革 斜めがけ スリングバッグ チェストバッグ 薄【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 13分に出品され03月29日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,373円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Masa Kawa 雅革 極薄 ボディバッグ メンズ 革 ワンショルダーバッグ レザー 子牛革 斜めがけ スリングバッグ チェストバッグ 薄



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 43.70 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Masa

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