コケのインテリア コケリウム 栽培キット テラリウム キット 苔盆栽 セット コケリウムキット オーバル【2025の人気アイテム】

商品情報

コケリウム初挑戦の方でも簡単に始められます。 【キット詳細】 ・コケリウムガラス容器オーバル×1 ・プレミアムルートウッド3Sサイズ3本セット×1 ・山石S×2 ・コケリウム専用ソイル×2 ・シノブゴケ×1 ・ホソバオキナゴケ×1 ・作り方説明書×1 【日々のメンテナンス】 朝1回、夜1回くらい霧吹きで水を与えて下さい。 ※与えすぎに注意しましょう。 表面が常に軽く湿っているくらいが。 あとは1日に3，4時間程度光が差し込む場所に置いてあげましょう。 窓際の白いレースカーテンごしの優しい光などがオススメです。 ※流木や石は形を選ぶ事が出来ません。 ※コケは採取や屋外飼育なので、アリ等の昆虫が紛れている事があります。(入荷時や梱包の際に丸洗い等の清掃を行っております。) ※コケは一つ一つ表情が違います。また、季節や状態により、写真とは異なる場合がございます。 ※手造り品のため、ガラス内に小さな気泡が入っている場合や、同じ商品でも容器の厚みや重量に若干の差がございます。 商品サイズ(約):直径200×高さ200mm 口径120mm