『【赤 2台】 20W Bluetoothスピーカー ステレオ 重低音 防水 ブルートゥーススピーカー ワイヤレス 大音量 充電 ハン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 16時 33分に出品され04月08日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明Bluetoothスピーカー ステレオ 重低音 防水 ブルートゥーススピーカー ワイヤレス 大音量 充電 ハンズフリー通話 スマホスピーカー TWS対応 内蔵マイク ポータブル 風呂スピーカー 無線 ワイヤレススピーカー 20W
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落札価格8372円
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