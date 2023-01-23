『ゴルフウェア メンズ アウター/ルコック le coq sportif GOLF 中わた ブルゾン 2WAY/保温 はっ水 デタッチャブル スポーツウェア 男性 ジャンバー /QGMUJK05【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 30分に出品され04月24日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー

(NV00)ネイビー

(NVRD)ネイビーレッド

(WHGY)ホワイトグレー

サイズ

Mサイズ

Lサイズ

LLサイズ

素材

表地 本体:複合繊維（ポリエステル）100%

表地 内衿:ポリエステル100%

裏地 前身頃・袖:ポリエステル100%

裏地 後身頃:ポリエステル65% 複合繊維（ポリエステル）35% 中わた:ポリエステル100%

当店で販売しております商品はすべて【正規取扱品】です

商品のカラーについて

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予めご理解のうえご注文を賜りますようお願いいたします。