『ファースト クラッシュ (FIRST CRUSH) ファースト クラッシュ 3-in-1 180g 3本セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 15分に出品され03月21日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファースト クラッシュ (FIRST CRUSH) ファースト クラッシュ 3-in-1 180g 3本セット



【商品説明】

・うるおいを奪わない

・汚れの除去



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。