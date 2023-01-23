『大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ 御影 Aカップ 42型 （底穴なし）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 24分に出品され03月16日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ 御影 Aカップ 42型 （底穴なし） 【ジャンル・特徴】 北欧スタイルのモダンリビングにそっと溶け込むシンプルなデザイン