『データシステム(Datasystem)テレビキット(切替タイプ)三菱/スズキディーラーオプションナビ用 DTV330【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 06時 35分に出品され03月23日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
データシステム(Datasystem)テレビキット(切替タイプ)三菱/スズキディーラーオプションナビ用 DTV330
【商品説明】
・TVコントロールユニット外形寸法:W60mm×H13mm×D37mm(突起部除く)
・このテレビキットシリーズがあれば、走行中でもテレビ/DVDが楽しめる。
・切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できる。
・装着する車種またはナビの機種により、製品の適合品番が異なる。
・走行中は映像が映らない純正ナビ。
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8372円
704 入札履歴
終了
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