『データシステム(Datasystem)テレビキット(切替タイプ)三菱/スズキディーラーオプションナビ用 DTV330【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 06時 35分に出品され03月23日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

データシステム(Datasystem)テレビキット(切替タイプ)三菱/スズキディーラーオプションナビ用 DTV330



【商品説明】

・TVコントロールユニット外形寸法:W60mm×H13mm×D37mm(突起部除く)

・このテレビキットシリーズがあれば、走行中でもテレビ/DVDが楽しめる。

・切替スイッチがないため取付けがシンプルで、室内のイメージを損なわず装着できる。

・装着する車種またはナビの機種により、製品の適合品番が異なる。

・走行中は映像が映らない純正ナビ。



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

カーナビ、カーAV タグ データシステム(Datasystem)テレビキット(切替タイプ)三菱/スズキディーラーオプションナビ用

DTV330