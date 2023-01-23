『招き猫 置物 九谷焼 左手 招き猫 黒盛 プレゼント ギフト 開店祝い【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 10時 27分に出品され03月24日 10時 27分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
招き猫 置物 九谷焼 左手 招き猫 黒盛 プレゼント ギフト 開店祝い
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8372円
157 入札履歴
終了
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