『2023年/春夏新作 レディース フィットネス水着 ワンピース arena アリーナ [NKPS_NO] LAR-3222W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 46分に出品され03月09日 22時 46分に終了予定です。即決価格は8,372円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ノーマル



カラー

ＮＶＭＴ：ネイビーマルチ

ＢＫＰＫ：ブラックピンク

ＢＫＢＵ：ブラックブルー



素材

フルダル2WAY



レッグ ： 低い

胸パット ： あり （差込みパット）



日本製 ・中国製

※商品によって生産国が異なります。詳細についてはお問い合わせ下さい。



アクアビクスや水中ウォーキングをする方におすすめな水着です。ノーマルなU字型のバックスタイルです。