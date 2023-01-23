『Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 8×25D ダハプリズム式 8倍25口径 SPEX8X【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 10時 42分に出品され03月30日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 8×25D ダハプリズム式 8倍25口径 SPEX8X
【商品説明】
・1000m先視界:143m
・ひとみ径:3.1mm
・アイレリーフ:10.0mm
・
【共通の注意事項】
※食料品やペットフードの場合、商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。
実際はのガイドラインに基づいた新しい日付の商品をお届けしておりますのでご安心下さい。
※ご質問ご要望は【注文前 → お問合せフォーム】か【注文時 → ご要望欄】にご記載下さい。
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落札価格8371円
135 入札履歴
終了
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