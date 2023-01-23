『HABA Doll Mali， 12【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 29分に出品され03月17日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「HABA」より引用"
【商品名】
HABA Doll Mali， 12
【商品説明】
・年齢: 18ヶ月+
・重量: 0.00ポンド
・高さ: 12.00
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8371円
670 入札履歴
終了
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