『HABA Doll Mali， 12【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 29分に出品され03月17日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「HABA」より引用"



【商品名】

HABA Doll Mali， 12



【商品説明】

・年齢: 18ヶ月+

・重量: 0.00ポンド

・高さ: 12.00



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。