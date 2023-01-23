『グリマー 00302-ADP 4.4オンス ドライ ポロシャツ 10枚セット メンズ (ネイビー，L)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 47分に出品され04月17日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリマー 00302-ADP 4.4オンス ドライ ポロシャツ 10枚セット メンズ (ネイビー，L)



【商品説明】

・【肩巾】:150cm:40， SS:42， S:44， M:46， L:48， LL:50， 3L:53， 4L:56， 5L:59

・【身丈】150cm:59， SS:62， S:65， M:68， L:71， LL:74， 3L:77， 4L:80， 5L:82

・【身巾】:150cm:42， SS:44， S:47， M:50， L:53， LL:56， 3L:60， 4L:64， 5L:68

・ドライ素材で快適な着用感のポロシャツ新スタンダード

・メイン素材: ポリエステル

・人気のドライポロシャツにNEW COLORが登場!

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ グリマー

00302-ADP

4.4オンス

ドライ

ポロシャツ

10枚セット

メンズ

(ネイビー，L)