『エフスタイル 防水加工・B4サイズ対応 ダブルマチ ブリーフケース ビジネスバッグ グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 23時 40分に出品され03月10日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル 防水加工・B4サイズ対応 ダブルマチ ブリーフケース ビジネスバッグ グレー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 40.89 cm
奥行 : 52.58 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8371円
679 入札履歴
終了
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