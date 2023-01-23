『エフスタイル 防水加工・B4サイズ対応 ダブルマチ ブリーフケース ビジネスバッグ グレー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 23時 40分に出品され03月10日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル 防水加工・B4サイズ対応 ダブルマチ ブリーフケース ビジネスバッグ グレー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 40.89 cm

奥行 : 52.58 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

防水加工・B4サイズ対応

ダブルマチ

ブリーフケース

ビジネスバッグ

グレー