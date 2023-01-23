『データシステム ( Data System ) ビルトイン TV-NAVIキット TTN-82B-A【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 04時 01分に出品され03月11日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 生産国:日本

走行中でもテレビ/DVD鑑賞、ナビ操作が自由自在

トヨタ用TYPE-Aスイッチ寸法:W22.5mm×H33mm×D52mm

純正風スイッチで目立たずスマートに取り付け

ブランド:データシステム(Data System)