『インテリア雑貨 日用品 スタンドミラー 姿見鏡 壁掛け鏡 Bottona/ボットナ 天然木壁掛けミラー・ウォールミラー 径46.5cm H4【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 02時 35分に出品され04月19日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
インテリア雑貨 日用品 スタンドミラー 姿見鏡 壁掛け鏡 Bottona/ボットナ 天然木壁掛けミラー・ウォールミラー 径46.5cm H4
【商品説明】
・4枚目の画像：「天然木ならではのフィンガージョイントと呼ばれる組み継の工法も一手間を感じさせるアクセントに。（写真はナチュラル）」5枚目の画像：「ダークブラウン」6枚目の画像：「シンプルなミラーで寝室やリビングのインテリアアクセントとしても。」
・7枚目の画像：「裏面に壁にかける用の穴付き」8枚目の画像：「裏面」9枚目の画像：「小さなネジでミラーとバックのカバーを固定しています（取り外しはできません）」
・【商品画像の説明】1枚目の画像：「ナチュラル」2枚目の画像：「径46.5cmで玄関などの狭いスペースにも設置しやすいサイズ感が魅力。」3枚目の画像：「ダークブラウン」
・【小物配送】※店では有料開梱/組立サービスを取り扱っておりません。商品説明文内に「有
【サイズ】
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8371円
236 入札履歴
終了
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