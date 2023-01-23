『2023改良型PETLIBRO 自動給餌器 猫 中小型犬用 定時定量 タイマー機能 音声録音 自動餌やり機 ４重鮮度保持 ツイストロック式蓋【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 55分に出品され03月06日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2023改良型PETLIBRO 自動給餌器 猫 中小型犬用 定時定量 タイマー機能 音声録音 自動餌やり機 ４重鮮度保持 ツイストロック式蓋



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.70 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 1.94 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。