『Mining the Soul With the Men of the Deep【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 59分に出品され03月30日 08時 59分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介
・ From Cape Breton Island comes the magic of two internationally acclaimed performers; multi-award winning singer-songwriter Rita MacNeil re-unites with The Men of The Deeps North Americas only coal miners chorus for a heart-felt performance of MINING THE SOUL - an exclusive new recording.
・ Product Description
・ From Cape Breton Island comes the magic of two internationally acclaimed performers; multi-award winning singer-songwriter Rita MacNeil re-unites with The Men of The Dee
Libyus Music Sound History 2004-2010 Mixed by DJ OKAWARI
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ユーロ・ラヴァーズ
¥ 8368
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¥ 8368
落札価格8371円
804 入札履歴
終了
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