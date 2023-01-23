『TRUSCO(トラスコ) ユニバーサルデザイン標準型ノギス 300mm THN-30-U【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 01時 16分に出品され04月27日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TRUSCO(トラスコ) ユニバーサルデザイン標準型ノギス 300mm THN-30-U



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

車用工具、修理、ガレージ用品 タグ TRUSCO(トラスコ)

ユニバーサルデザイン標準型ノギス

300mm

THN-30-U