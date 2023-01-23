『VARIVAS(バリバス) ショックリーダー アバニ キャスティング マグロ ナイロン 30m 60号 200lb クリアピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 37分に出品され04月21日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VARIVAS(バリバス) ショックリーダー アバニ キャスティング マグロ ナイロン 30m 60号 200lb クリアピンク



【商品説明】

・DIA.(mm):1.280

・クリアピンク

・素材:ナイロン/全長:30m/60号/200lb



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 20.10 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。