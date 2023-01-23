『CASETiFY フレックスバンド Apple Watch シリーズ 1-8、Ultra & SEに対応 - 38mm/40mm/41mm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 22時 37分に出品され04月01日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,371円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CASETiFY フレックスバンド Apple Watch シリーズ 1-8、Ultra & SEに対応 - 38mm/40mm/41mm
【商品説明】
・バンドサイズ：38mm/40mm/41mm：135～200mmの手首にフィット
・対応機種：Apple Watch シリーズ1〜8、SE、Ultraに対応
・柔らかく柔軟な素材
・耐水性、耐汗性
・通気性を考慮した設計
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 11.50 cm
奥行 : 21.80 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8371円
567 入札履歴
終了
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