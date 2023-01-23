『Lulus ルルズ フラワーリース ミモザ spring wreathe アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース サイズ:約φ26c【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 09分に出品され03月28日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,370円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lulus ルルズ フラワーリース ミモザ spring wreathe アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース サイズ:約φ26cm×7? ミモザ spring wreathe Lulus-1300
【商品説明】
・アーティフィシャルフラワーは痛みが少ない為、長い間お楽しみいただけると思います。
・ミモザと春のお花を使って、春のお花畑のようなリースに仕上げました。
・ラフィアのリボンをつけて、ナチュラルな雰囲気にしました。
・直径26cmで、存在感があると思います。
・＊花材＊ ・ミモザ ・ラベンダー ・マーガレット ・ビオラ ・ローズマリー ・かすみ草 ・フロスティベリー
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8370円
112 入札履歴
終了
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