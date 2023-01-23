『Lulus ルルズ フラワーリース ミモザ spring wreathe アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース サイズ:約φ26c【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 10時 09分に出品され03月28日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,370円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lulus ルルズ フラワーリース ミモザ spring wreathe アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース サイズ:約φ26cm×7? ミモザ spring wreathe Lulus-1300



【商品説明】

・アーティフィシャルフラワーは痛みが少ない為、長い間お楽しみいただけると思います。

・ミモザと春のお花を使って、春のお花畑のようなリースに仕上げました。

・ラフィアのリボンをつけて、ナチュラルな雰囲気にしました。

・直径26cmで、存在感があると思います。

・＊花材＊ ・ミモザ ・ラベンダー ・マーガレット ・ビオラ ・ローズマリー ・かすみ草 ・フロスティベリー



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。