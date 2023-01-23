『Fkstyle エアーベッド 電動 ダブル キャンプ 寝心地 来客用 簡易 エアベッド 厚さ46cm 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 33分に出品され03月24日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,370円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Fkstyle エアーベッド 電動 ダブル キャンプ 寝心地 来客用 簡易 エアベッド 厚さ46cm 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.60 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 46.80 cm

重量 : 8.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。