『Fkstyle エアーベッド 電動 ダブル キャンプ 寝心地 来客用 簡易 エアベッド 厚さ46cm 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 33分に出品され03月24日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,370円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fkstyle エアーベッド 電動 ダブル キャンプ 寝心地 来客用 簡易 エアベッド 厚さ46cm 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.60 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 46.80 cm
重量 : 8.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8370円
140 入札履歴
終了
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