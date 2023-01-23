リッチェル ノヴェル ポット 30型N ダークグレー 1個 〔×10セット〕【2025年度カレンダ】

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使いやすい植木鉢。

リッチェル ノヴェル ポット 30型N ダークグレー 1個 〔×10セッ

リッチェル ノヴェル ポット 30型N ダークグレー 1個 〔×10セット〕



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【商品名】 （まとめ）リッチェル ノヴェル ポット 30型N ダークグレー 1個 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 使いやすい植木鉢。 [ 70873 ] 【型番】70873 30型、ダークグレーの植木鉢。 容量：8L 色：ダークグレー 材質：ポリプロピレン その他仕様：ポット・30型 サイズ:Φ300×H240mm・・・続きは下へ