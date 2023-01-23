『LEDフレンチエクストリーム クリア 56g【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 38分に出品され03月07日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

LEDフレンチエクストリーム クリア 56g



【商品説明】

・内容量:56g

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :60×60×40



【サイズ】

高さ : 4.57 cm

横幅 : 5.84 cm

奥行 : 6.10 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。