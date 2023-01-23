『BD/趣味教養/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule the Stage -track.4-(Blu-ray) (Blu-ray+CD) (初回限定版)【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 05時 04分に出品され04月17日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
趣味教養 (ヒプノシスマイク-D.R.B-Rule the Stage、高野洸、松田昇大、秋嶋隆斗、阿部顕嵐、水江建太、バーンズ勇気、EVIL LINE RECORDS)
2021年8月11日 発売
CD:1
1.Fight 4 Your Pride -Rule the Stage track.4-
2.兄弟喧嘩 Round 2
3.記憶
4.愚者と賢者
5.一斉検挙
6.Come Back To Me
7.今は光
8.Why We Fight
9.偽りの仮面
10.天秤
11.Crossing Lines
12.戦いの始まり
13.Division Rap Battle Final Round
14.Hypnosis Delight
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落札価格8369円
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