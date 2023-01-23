『スチームマルチクリーナー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 11時 18分に出品され03月12日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘアドライヤー
【商品名】
スチームマルチクリーナー
【商品説明】
・キュート＆コンパクトデザイン
・フロアキャリー付属
・最長約77分連続運転
・約15秒のクイックスタート
・肩掛けベルト装着
【サイズ】
高さ : 22.50 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 40.50 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
同一の商品であってもご注文の時期や在庫により納期の時期が違う場合がございます。
輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格8369円
472 入札履歴
終了
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