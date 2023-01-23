『BTM 猫ケージ キャットケージ 2段 おしゃれ キャットハウス ネコハウス 留守番 梯子付き 保護 脱走防止 組み立て簡単 多頭飼い 多頭【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 47分に出品され03月28日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BTM 猫ケージ キャットケージ 2段 おしゃれ キャットハウス ネコハウス 留守番 梯子付き 保護 脱走防止 組み立て簡単 多頭飼い 多頭



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 62.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 16.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。