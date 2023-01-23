『BTM 猫ケージ キャットケージ 2段 おしゃれ キャットハウス ネコハウス 留守番 梯子付き 保護 脱走防止 組み立て簡単 多頭飼い 多頭【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 47分に出品され03月28日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM 猫ケージ キャットケージ 2段 おしゃれ キャットハウス ネコハウス 留守番 梯子付き 保護 脱走防止 組み立て簡単 多頭飼い 多頭
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 62.00 cm
奥行 : 85.00 cm
重量 : 16.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8369円
969 入札履歴
終了
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