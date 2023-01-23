『DVD/趣味教養/LIVE VIDEO ネオロマンス□フェスタ 金色のコルダ Featuring 天音学園/星奏学院 豪華版 (4DVD+CD) (初回限定生産版)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 11分に出品され03月29日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 趣味教養 (日野聡、宮野真守、増田ゆき、三浦祥朗、福山潤、小西克幸、内田夕夜)

2015年4月8日 発売





CD:1

1.イントロダクションドラマ(「星奏学院」「天音学園」共通)(「金色のコルダ3」ドラマ)

2.Toward Xmas Concert(「Featuring 星奏学院」エキストラドラマ)(「金色のコルダ3」ドラマ)

3.Toward the Next Summer(「Featuring 天音学園」エキストラドラマ)(「金色のコルダ3」ドラマ)

4.如月響也(「金色のコルダ3」モノローグ)

5.榊大地(「金色のコルダ3」モノローグ)

6.冥加玲士(「金色のコルダ3」モノローグ)

7.天宮静(「金色のコルダ3」モノローグ)

8.「クリスマスコンサート〜3年後の同窓会〜」Another Story(「金色のコルダ プロジェクトff」ドラマ)

9.福山潤(Special Comment)

10.内田夕夜(Special Comment)

11.日野聡(Special Comment)

12.宮野真守(Special Comment)

カテゴリ DVD、映像ソフト

その他 タグ DVD/趣味教養/LIVE

VIDEO

ネオロマンス□フェスタ

金色のコルダ

Featuring

天音学園/星奏学院

豪華版

(4DVD+CD)

(初回限定生産版)