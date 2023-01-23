『DVD/趣味教養/LIVE VIDEO ネオロマンス□フェスタ 金色のコルダ Featuring 天音学園/星奏学院 豪華版 (4DVD+CD) (初回限定生産版)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 05時 11分に出品され03月29日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
趣味教養 (日野聡、宮野真守、増田ゆき、三浦祥朗、福山潤、小西克幸、内田夕夜)
2015年4月8日 発売
CD:1
1.イントロダクションドラマ(「星奏学院」「天音学園」共通)(「金色のコルダ3」ドラマ)
2.Toward Xmas Concert(「Featuring 星奏学院」エキストラドラマ)(「金色のコルダ3」ドラマ)
3.Toward the Next Summer(「Featuring 天音学園」エキストラドラマ)(「金色のコルダ3」ドラマ)
4.如月響也(「金色のコルダ3」モノローグ)
5.榊大地(「金色のコルダ3」モノローグ)
6.冥加玲士(「金色のコルダ3」モノローグ)
7.天宮静(「金色のコルダ3」モノローグ)
8.「クリスマスコンサート〜3年後の同窓会〜」Another Story(「金色のコルダ プロジェクトff」ドラマ)
9.福山潤(Special Comment)
10.内田夕夜(Special Comment)
11.日野聡(Special Comment)
12.宮野真守(Special Comment)
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落札価格8369円
900 入札履歴
終了
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