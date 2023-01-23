ペット用ベッド 小型犬 猫 ハウス型 40.6cm Brown Stripes Kitchen がお届け【2025の人気アイテム】

商品情報

人気のアメリカ輸入商品ならAmerican Kitchen ペット用ベッド 小型犬 猫 ハウス型 40.6cm Brown Stripes ペットのリラックスタイムにぴったりなベッド Portable Indoor Pet House ＜カラー＞ Brown Stripes ＜サイズ＞ 全体：40.6×40.6×35.6cm ※およそのサイズになりますのでご了承ください ＜特徴＞ ・高品質のポリ生地と柔らかなポリフォームの裏地を使用して、犬と猫のためのこれらの屋内ハウスを設計しました。 ・クリーム色の豪華なペット用ベッドの時代を超越したスタイルは、シームレスにあらゆる装飾に溶け込むことができます。 ・この屋内用ポータブルハウスの大きさは、ペットにプライバシーを与え、安心感を与えます。 ・ペットハウスは形を崩さずに洗濯機で洗え、柔らかい木箱のように機能するので旅行が簡単です。 ・犬や猫用の柔らかい家やマットレスを慎重に作り、耐久性を最大限に高めます。