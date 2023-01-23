『HIDIZS MM2 HiFiインイヤー型イヤホン、6mm低電圧静電BMドライバー＋10.2mmダイナミックドライバー、1静電1DDハイブリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 12時 47分に出品され03月12日 12時 47分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HIDIZS MM2 HiFiインイヤー型イヤホン、6mm低電圧静電BMドライバー＋10.2mmダイナミックドライバー、1静電1DDハイブリ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 15.40 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。