『HIDIZS MM2 HiFiインイヤー型イヤホン、6mm低電圧静電BMドライバー＋10.2mmダイナミックドライバー、1静電1DDハイブリ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 12時 47分に出品され03月12日 12時 47分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HIDIZS MM2 HiFiインイヤー型イヤホン、6mm低電圧静電BMドライバー＋10.2mmダイナミックドライバー、1静電1DDハイブリ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8368円
817 入札履歴
終了
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