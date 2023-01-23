『フィリップス ボディ トリマー ボディグルーマー 7000シリーズ お風呂使用可 シェービング & トリミング(カラダ用)ブラックパール B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 18時 05分に出品され03月24日 18時 05分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Philips(フィリップス)」より引用"
【商品名】
フィリップス ボディ トリマー ボディグルーマー 7000シリーズ お風呂使用可 シェービング & トリミング(カラダ用)ブラックパール B
【商品説明】
・1時間充電で約70分間使用可能
・一体型トリマーと調節可能コームでお好みの長さで整える
・肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・整える
・自動研磨システム搭載のステンレス刃
・防水仕様*?で風呂剃り可能
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パナソニック（家電） ファーストフェイスシェーバー （青） ER-GM40-A
¥ 8365
パナソニック（家電） カットモード （白） ER-GF41-W
¥ 8365
パナソニック ES-ST6S-K ラムダッシュ メンズシェーバー 3枚刃 往復式 黒 新品 送料無料
¥ 8365
パナソニック ラムダッシュ メンズシェーバー 3枚刃 グレー調 ES-LT5A-H
¥ 8365
(まとめ) 貝印 ポケシェーバー KQ0369 1台 〔×5セット〕
¥ 8365
フィリップス ボディーグルーマー お風呂使用可(カラダ用) BG1022/16
¥ 8365
IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー レッド IZR-N1261-R
¥ 8365
IZUMI 3ヘッド 回転式シェーバー シルバー IZR-N1461-S
¥ 8364
4個セットパナソニック ER-PA10-Sプロトリマー用 標準替刃 ER-9P30 × 4個
¥ 8364
ブラウン BRAUN 電気シェーバー シリーズ7 740s-7Z 新品 送料無料
¥ 8364
電気シェーバー メンズシェーバー 3枚刃 往復式 電動髭剃り 深剃り 早剃り 丸洗い USB充電式 IPX7防水 LEDディスプレイ トリマ
¥ 8364
パナソニック メンズシェーバー 3枚刃 グレー ES-RT28-H
¥ 8363
ブラウン メンズシェーバー3枚刃（ブルー）BRAUN Series5（シリーズ5） 50-B1200S
¥ 8363
Shaver Head Replacement Electric Shaver Trimmer Head Cutting Too 並行輸入品
¥ 8363
2020年発売/正規品ブラウン シェーバー替刃 シリーズ7 F/C70B-3-b ブラック ブラシ付き
¥ 8362
シェーバー ひげそり 電動 メンズシェーバー 人気 3枚刃 回転式 お風呂剃り可 髭剃り 電気シェーバー 乾湿両用 USB充電式 IPX6防
¥ 8362
YOZEE 脱毛器 だつもうき レディース メンズ IPL脱毛器 だつもうき 家庭用脱毛器 99万回照射 軽量 9段階調節 髭 VIO対応
¥ 8362
パナソニック メンズシェーバー 3枚刃 お風呂剃り可 赤 ES-RL13-R
¥ 8362
落札価格8368円
457 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！