『フィリップス ボディ トリマー ボディグルーマー 7000シリーズ お風呂使用可 シェービング & トリミング(カラダ用)ブラックパール B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 18時 05分に出品され03月24日 18時 05分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Philips(フィリップス)」より引用"



【商品名】

フィリップス ボディ トリマー ボディグルーマー 7000シリーズ お風呂使用可 シェービング & トリミング(カラダ用)ブラックパール B



【商品説明】

・1時間充電で約70分間使用可能

・一体型トリマーと調節可能コームでお好みの長さで整える

・肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・整える

・自動研磨システム搭載のステンレス刃

・防水仕様*?で風呂剃り可能



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。