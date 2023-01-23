『TRUSCO ブレードホース 9X15mm 50m ▼161-2867 TB-915-D50 1巻【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 12時 17分に出品され03月26日 12時 17分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【代引決済不可】 長さ(m)：50内径(mm)：9外径(mm)：15使用圧力(MPa)：1.0許容曲げ半径(mm以上)：65使用温度範囲()：0〜60

カテゴリ DIY、工具

その他DIY、業務、産業用品 タグ TRUSCO

ブレードホース

9X15mm

50m



▼161-2867

TB-915-D50



1巻