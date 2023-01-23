『エレコム リュック 3Way offtoco オフトコ PCバックパック リミテッドカラーモデル ミスティパープル BM-OF04PU【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 44分に出品され03月27日 21時 44分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
休日に持って出かけたくなる“off toco”バックパックのリミテッドカラーモデルです。
少しくすませたやわらかな色合いの表生地と、爽やかなパステルカラーの内生地を採用したバイカラーデザインです。表は風合いのあるシワ加工生地を採用しています。※生地特性により個々で表情が異なります。
背面にショルダー収納ポケットがあり、ショルダーベルトを収納し、ハンドバッグとしても持ち歩けます。
13.3インチまでのパソコンを独立して収納可能です。
中央のファスナー式仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切替えられる二気室貫通構造です。
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落札価格8368円
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