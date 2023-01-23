『メカニカルキーボードキースイッチ DUROCK タクタイルキーボードスイッチ バーガンディライトスイッチ 67g スプリング 5ピン MXブ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 13時 37分に出品され04月03日 13時 37分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キーボード本体
【商品名】
DUROCK タクタイルキーボードスイッチ バーガンディライトスイッチ 67g スプリング 5ピン メカニカルキーボードキースイッチ MXブ
DUROCK
【商品説明】
・67gのスプリングにより、スイッチをクリックするたびに素早く反応し、重いMX Brownのスイッチと同等です。
・DUROCK バーガンディスイッチは、滑らかなMX Brownのように、非常にわずかな凹凸のある触り心地のステムを持ち、リニアでも触覚的なギャングでも楽しめます。
・DUROCKライトタクタイルスイッチスタイル ? MXブラウンタクタイル| 4mmトラベル| 2mm動作| 67gボトムアウト| 5ピン| 6000万操作。
・LEDスタイル - SMDとスルーホール。 1パックに110個のキーボードスイッチ。
・ポリマーナイロ
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 8.31 cm
奥行 : 9.70 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8368円
215 入札履歴
終了
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