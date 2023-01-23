『オーム電機 AM/FMラジオ付マルチレコードプレーヤーシステム RDP-B300N【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 12時 47分に出品され03月12日 12時 47分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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回転速度：33回転、45回転、78回転

レコード針：サファイア針

ラジオ受信周波数：AM…522〜1629kHz、FM…76〜108MHz

出力端子：ヘッドホン端子…φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力端子…RCA（赤/白）

入力端子：USB端子、SDカードスロット、AUX IN端子（φ3.5mmステレオミニジャック）