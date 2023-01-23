『ポケットモンスター ポケモン メザスタ メザスタトランク ピカチュウバージョン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 21分に出品され03月29日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,368円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：ポケットモンスター ポケモン メザスタ メザスタトランク ピカチュウバージョン



商品紹介 タグ最大96枚と、メモリータグ1枚を収納することができる大容量トランクの新色です。

アミューズメントマシン「ポケモンメザスタ」で配出される「タグ」を収納する専用ケースです。

「タグ」96枚と、専用記録媒体「メモリータグ」1枚を収納できます。



【セット内容】メザスタトランク ピカチュウバージョン×1 安全警告 該当なし