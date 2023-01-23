『世界最小のコネクト4ボードゲーム。対象年齢6歳以上。【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 17時 24分に出品され03月21日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,367円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

世界最小のコネクト4ボードゲーム。対象年齢6歳以上。



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.51 cm

横幅 : 12.19 cm

奥行 : 19.99 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ 世界最小のコネクト4ボードゲーム。対象年齢6歳以上。