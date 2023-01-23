『L.L.Bean(エルエルビーン) インサレーテッド・トート スモール キャンバス ソフトクーラー 保冷 Blue ブルー ０ＲＤＴ６２００【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 35分に出品され03月30日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,367円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
L.L.Bean(エルエルビーン) インサレーテッド・トート スモール キャンバス ソフトクーラー 保冷 Blue ブルー ０ＲＤＴ６２００
【商品説明】
・【サイズ】約高さ20 x 幅28(トップ)/21(ボトム) x 奥行き13cm 容量：5.3L 重さ：約539g ※高さはハンドルを除く本体部分の高さです。幅、奥行きは底面の大きさです。
・【仕様】外側に熱可塑性ポリウレタン加工を施したキャンバス製。ライニングはシール加工済みで、ビスフェノール（BPA）やポリ塩化ビニール（PVC）を使用していません。
・【商品特徴】当社のクラシックが、ランチや飲み物用の持ち運び専用に。
・【詳細】取り外せるショルダー・ストラップ。万一漏れても、拭き取り、掃除が容易なライニング。
・素材構成: 表地：100% 綿; ライナー: EVA
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8367円
146 入札履歴
終了
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