『キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ ブラック 29.0 cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 12時 10分に出品され05月12日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,367円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ ブラック 29.0 cm



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップレス

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: ゴム

・留め具の種類: スリップオン

・耐水

・表地: エチレン酢酸ビニル (EVA)



【サイズ】

高さ : 13.69 cm

横幅 : 23.29 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。