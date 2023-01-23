『キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ ブラック 29.0 cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 12時 10分に出品され05月12日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,367円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ ブラック 29.0 cm
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップレス
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・メイン素材: ゴム
・留め具の種類: スリップオン
・耐水
・表地: エチレン酢酸ビニル (EVA)
【サイズ】
高さ : 13.69 cm
横幅 : 23.29 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8367円
72 入札履歴
終了
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