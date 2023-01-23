『羽生結弦選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック メタックス チョッパーモデル ブラック 50cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 00時 19分に出品され03月03日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,367円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

羽生結弦選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック メタックス チョッパーモデル ブラック 50cm



【商品説明】

・カラー:ブラック

・サイズ: 50cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:紐部(生地)/ナイロン 紐部(中芯)/エラストマー 留め具/純チタン、ステンレス、ポリアセタール



【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 10.92 cm

奥行 : 11.18 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。