『BAUHUTTE ( バウヒュッテ ) ヘッドセットタワー BHP-S200-BK コントローラ? スタンド ホルダー ワンサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 08分に出品され04月12日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,366円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BAUHUTTE ( バウヒュッテ ) ヘッドセットタワー BHP-S200-BK コントローラ? スタンド ホルダー ワンサイズ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 1.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。