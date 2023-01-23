『スナップオン・ツールズ AMCB-401 ハンドブラシ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 03時 48分に出品され03月11日 03時 48分に終了予定です。即決価格は8,366円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 普通のワイヤブラシに比べて、毛足がやや長く幅が広いのが特長です。耐腐食性です。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。