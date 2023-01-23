『イケヒコ 純国産 い草 上敷 カーペット 糸引織 『岩木』 江戸間6畳(約261×352） 1106136【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 48分に出品され03月12日 02時 48分に終了予定です。即決価格は8,366円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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純国産 い草 上敷き カーペット 糸引織 『岩木』 江戸間6畳(約261×352cm）

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