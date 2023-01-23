『別売 2 x 密度を増すフレーム (高さ78cm) 強化鋼管SIMPVALE 突っ張り式 ベビーゲート ペットゲート 隙間を減らすパーツ 猫【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 20時 14分に出品され05月03日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,366円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

別売 2 x 密度を増すフレーム (高さ78cm) 強化鋼管SIMPVALE 突っ張り式 ベビーゲート ペットゲート 隙間を減らすパーツ 猫



【商品説明】

・ ペットとベビーの外出を防ぐため、?の間隔は4.5cmです。出入口、廊下、階段の下部、キッチン、洗濯室、寝室、プレイルームなどに最適です。

・ 厚い鋼管を採用して、もっと丈夫です。

・ 女性でも簡単にインストールできます。取り付け前に、ゲートの上のナイロン結束バンドをカットしてはいけません。取付動画：youtu.be/a3q2DjNZ_Z4

・ 安全のために、1つの安全ゲートは3つ以上の拡張フレームを使わないほうがいいです。そうでなければ、構造の安定性はある程度低下します。

・密度を増すパーツはゲートの両側の隙間を減らして、小型犬と猫の外出を防ぐことができます。



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 78.20 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。