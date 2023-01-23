『ラブライブ!サンシャイン!! アクア 高海千歌 未体験HORIZON 覚醒 コスプレ衣装 ハロウィン 変装 仮装 コスチューム cosplay イベント クリスマス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 04時 10分に出品され03月10日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
セット
インナー、上着、短パン、ベルト、足飾り、首飾り、折りたたみ羽（おまけ）
材質
ポリエステル、シフォン。生地など厳選された独自の素材を使用しております。 素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！
注意
お急ぎの方、納期にご指定ご要望のあるお客様は恐れ入りますが事前にご確認ください。
モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。
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落札価格8365円
425 入札履歴
終了
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