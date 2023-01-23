『海賊王 ONE PIECE ワンピース トラファルガー・D・ワーテル・ロー 風 コスプレ衣装 コスチューム 服 ハロウィン イベント【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 23時 52分に出品され03月03日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【サ イ ズ】ご注文する際、ご希望サイズと性別を要望欄に記入お願いいたします。

【納期について】通常で、7-12営業日ぐらいで発送予定です。ご希望納期がございましたら、事前にお問い合わせお願いいたします。

【セット内容】写真通りです。

【備 考】