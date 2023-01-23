『バーチャルライバー VTuber 風 星街すいせい コスプレ衣装 ウィッグ cosplay コスチューム イベント アニメ ハロウィン仮装 変装【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 35分に出品され03月13日 14時 35分に終了予定です。即決価格は8,365円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です.（モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。）
衣装セット内容：
写真参照
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
ヌードサイズ
写真参照
別途購入する：ウィッグ、靴
【納期】：ご入金確認後、10-20営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格8365円
884 入札履歴
終了
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